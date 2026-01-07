Coppa Italia Primavera: Sampdoria rigori fatali, Inter ai quarti

Si interrompe al quinto rigore dell’ottavo di finale con l’Inter la corsa in Coppa Italia Primavera della Sampdoria di Pedone. Al “Konami Youth Development Centre” di Milano i nerazzurri si aggiudicano la sfida con i giovani blucerchiati per 7-6 (2-2 dopo i tempi regolamentari) e accedono ai quarti. Già al 1′ Kukulis sblocca la contesa e ci costringe a rincorrere. Proviamo a reagire ma andando alla ricerca del pari, offriamo il fianco ai padroni di casa che al 34′ raddoppiano con La Torre. La gara sembrerebbe finita ma al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, Mezzotero accorcia le distanze dopo soli 9 minuti e riapre la contesa. La girandola di cambi ci permette di inserire forze fresche e nei minuti di recupero (93′) ancora Mezzotero sigla il 2-2 che ci permette di andare a giocarci il passaggio del turno ai rigori. Dagli undici metri i nerazzurri infilano la porta di Krastev cinque volte su cinque, noi facciamo centro nell’ordine con Cecchi, Casalino, Papasergio e Piazza e al quinto rigore Cinti non trova la via della rete: salutiamo dunque la competizione ma a testa alta.