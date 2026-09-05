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Primavera 2: un punto al debutto per la Samp, reti bianche a Mantova

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Primavera 2: un punto al debutto per la Samp, reti bianche a Mantova

Finisce 0-0 la prima uscita ufficiale della stagione della Sampdoria di Tufano, la partita d’esordio nel campionato Primavera 2. In casa dei pari età del Mantova i blucerchiati hanno offerto una buona prova, mantenendo per la maggior parte della gara il pallino del gioco, non riuscendo però a sfondare il muro dei biancorossi.

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