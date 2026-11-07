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Primavera 2: prima sconfitta per la Samp, il Lecco vince 2-1

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Primavera 2: prima sconfitta per la Samp, il Lecco vince 2-1

Si interrompe in casa del Lecco l’imbattibilità della Sampdoria di Tufano. Dopo otto giornate senza sconfitte i blucerchiati escono con un 2-1 dal confronto del “Borgonovo” di Giussano, scivolando al terzo posto nella classifica del Primavera 2. Al vantaggio bluceleste di Santulli (26′) risponde Murati allo scadere della prima frazione (45′). Nella ripresa però il Lecco torna avanti con Caca (66′) e non molla la presa nonostante i tentativi dei nostri. Ora la sosta, alla ripresa del campionato due sfide casalinghe consecutive a Bogliasco: Doria-Pro Vercelli (21 novembre) e Doria-Renate (28 novembre).

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