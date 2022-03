Samp for People: nuove maglie all’asta per ‘SpazzApnea’

Continua l’impegno dell’U.C. Sampdoria nei confronti della sostenibilità ambientale, continuano le aste delle maglie Samp for People. Si tratta di una divisa speciale realizzata da Macron con plastica riciclata e indossata lo scorso 5 dicembre in occasione della partita con la Lazio, che adesso è possibile aggiudicarsi su CharityStars per sostenere una buona causa.

Contributo. Il ricavato delle offerte per il terzo lotto di pezzi blucerchiati a tiratura limitata andrà infatti in favore di Apnea Academy e, nello specifico, dell’iniziativa SpazzApnea – operazione fondali puliti, una raccolta differenziata subacquea della spazzatura sottoforma di gara a squadre. Clicca qui per dare il tuo contributo al progetto.