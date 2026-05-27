Samp Camp 2026: tornano i campi estivi blucerchiati

Tornano i Samp Camp, torna il calcio in vacanza con l’edizione 2026 dei campi estivi blucerchiati. Ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno vivere, come sempre, una splendida esperienza formativa insieme allo staff di istruttori U.C. Sampdoria.

Bogliasco. Il Samp Camp Clinic si svolgerà da lunedì 22 a venerdì 26 giugno a Bogliasco (Genova), sui campi “3 Campanili” e “Garrone”. Si tratta di un corso di perfezionamento specifico basato sulla metodologia Academy, pensato per permettere ai partecipanti di allenarsi e migliorare i singoli gesti tecnici del calcio in modo coinvolgente e divertente. Nello stesso periodo sarà attivo anche il Clinic dedicato ai portieri, appuntamento da sempre molto atteso e partecipato. Tutto lo staff coinvolto nel progetto appartiene all’Attività di Base e al Settore Giovanile blucerchiato.

Bardonecchia. Sta diventando ormai una tradizione il Full Camp, che si svolgerà in turno unico dal 19 al 25 luglio nel comune di Bardonecchia (Torino), storica meta dei Samp Camp. Sarà inoltre possibile partecipare anche nella formula Day Camp, senza pernottamento. In questo splendido scenario dell’Alta Val di Susa, i ragazzi potranno allenarsi alternando l’attività sul campo a escursioni, piscina e tante avventure all’insegna del divertimento e delle nuove amicizie.

Iscrizioni. In attesa di novità sull’altra meta dei Samp Camp – quella del ritiro della prima squadra – le iscrizioni sono disponibili esclusivamente online sul sito sampcamp.it, dove vengono illustrati tutti i passaggi necessari per completare correttamente la procedura. Sarà possibile iscriversi fino a esaurimento dei posti disponibili.