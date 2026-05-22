Sponsor Cup 2026: al “Ferraris” con i partner blucerchiati

La Sampdoria incontra i suoi partner. Quest’anno l’evento organizzato dal club blucerchiato si è tenuto letteralmente sul prato del “Ferraris”, dove nel pomeriggio è andata in scena la Sponsor Cup, un torneo di calcio a 7 vinto dalla squadra Baciccia che ha prevalso su 1946, Blucerchiati e Marinai.

Cena. Dopo la premiazione delle 4 squadre, spazio al cocktail di benvenuto e alla cena a cura del catering BCafé, quindi gli interventi del presidente Francesco De Gennaro, del CEO Area Football Jesper Fredberg, del CEO Area Corporate Raffaele Fiorella, di Claudio Morelli – che lo sostituirà nelle prossime settimane ma è già operativo al suo fianco – e dai componenti dell’Area Marketing. I vertici del club hanno voluto ringraziare i partner per la presenza e per il sostegno che continuano ad offrire da anni. Una squadra infatti non nasce soltanto dentro il rettangolo di gioco ma anche e soprattutto fuori dal campo. Nelle relazioni, nella fiducia e nella voglia di costruire insieme qualcosa che duri nel tempo.