U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 19 maggio 2026

L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica l’ingresso nel club del dott. Claudio Morelli.

Nato in Svizzera da genitori italiani, laureato in Economia e Commercio e specializzato in Finanza e Contabilità Internazionale presso l’Università di Ginevra, vanta una trentennale esperienza internazionale nel settore finanziario presso KPMG, Capital Group e Pictet Asset Management, con trascorsi nel mondo del calcio in qualità di allenatore, analista tattico e dal dicembre del 2023 presidente dell’Academy del Servette F.C.

Una volta completate le necessarie formalità societarie e amministrative, il dott. Morelli andrà a sostituire il dott. Raffaele Fiorella nel ruolo di CEO Corporate del club blucerchiato.

Al dott. Fiorella vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’incredibile lavoro svolto in una fase complessa e delicata, durante la quale non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua vicinanza ai tifosi, ai partner e a tutte le autorità.