Formazione e tecnologia: la Samp incontra DIBRIS e Hudl

Formazione e tecnologia. Un’importante occasione di confronto e crescita ha visto protagonisti il dipartimento match e data analysis della Sampdoria, gli studenti e i docenti del corso Predictive Analytics Project del DIBRIS (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi) dell’Università di Genova, insieme ai rappresentanti di Hudl.

Dialogo. L’incontro, svoltosi in un clima di grande collaborazione e curiosità reciproca tra la sede e il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, ha rappresentato un momento significativo di dialogo tra il mondo accademico e quello professionistico, con l’obiettivo di esplorare nuove frontiere nell’analisi dei dati applicata al calcio.

Sguardo. Durante la giornata il team blucerchiato ha condiviso metodologie, strumenti e processi utilizzati quotidianamente nell’ambito della match analysis e dello scouting, offrendo agli studenti uno sguardo concreto sulle dinamiche operative di un club professionistico. Allo stesso tempo gli studenti del corso hanno presentato progetti e modelli di analisi predittiva sviluppati nel loro percorso accademico, evidenziando il crescente impatto delle competenze data-driven nel mondo dello sport.

Sfide. Fondamentale anche il contributo dei rappresentanti di Hudl, leader mondiale nella tecnologia per la performance analysis e lo scouting, che hanno illustrato il valore unico di un ecosistema integrato di video e dati. L’iniziativa conferma l’impegno della Samp nel promuovere il dialogo tra sport, tecnologia e formazione, investendo nello sviluppo di nuove competenze e nell’adozione di strumenti all’avanguardia per affrontare le sfide del calcio moderno.