Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Beccalossi

Si è spento a Brescia all’età di 69 anni Evaristo Beccalossi, ex centrocampista, 15 presenze e 3 reti con la maglia della Sampdoria.

Nato a Brescia il 12 maggio 1956, dopo una carriera tra la squadra della sua città e l’Inter, arrivò in blucerchiato nell’estate del 1984. Calciatore di grande talento e dal sinistro delicato, voluto fortemente dal presidente Paolo Mantovani e dal suo ex allenatore nerazzurro Eugenio Bersellini, a Genova non ingranò. «La Samp resta un mio grande rimpianto», ammise egli stesso qualche anno fa durante una visita a Marassi. «Avevo entusiasmo, partii anche bene ma poi, per molti motivi, non riuscii ad esprimere il mio valore». Pur non incidendo in campionato, prima di passare al Monza, Beck entrò comunque nella storia e nelle simpatie dei tifosi doriani: con una doppietta alla Cavese (girone eliminatorio) e un sigillo con il Pisa (ottavi) partecipò infatti al cammino che portò in bacheca il primo trofeo di sempre: la Coppa Italia ’84/85.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.