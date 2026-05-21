U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 21 maggio 2026
U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 21 maggio 2026
L’U.C. Sampdoria comunica che il rapporto con il segretario generale Massimo Ienca terminerà alla naturale scadenza del 30 giugno 2026.
Il dirigente, con la sua riconosciuta professionalità, porterà a termine fino a quel giorno tutte le procedure e le formalità che rientrano nella sua area di competenza.
Si chiude così un percorso professionale e umano lungo 12 anni, esclusa una breve parentesi alla quale è seguito il suo ritorno in società.
A Ienca vanno i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti per l’enorme mole di lavoro svolto in questo delicato periodo storico del club. Non potrà essere dimenticato il suo alto senso di responsabilità, fondamentale per contribuire a salvare la Sampdoria dal fallimento nei complessi mesi di maggio e giugno 2023.