Il presidente Lanna in visita ai murales della Gradinata Sud

Molto è stato fatto, molto resta ancora da fare. Ma il risultato – seppur temporaneo – è già qualcosa di sensazionale. Stiamo parlando dei murales che, giorno dopo giorno, notte dopo notte, stanno andando ad impreziosire i muri dello stadio “Ferraris” ai piedi della Gradinata Sud. Un’apoteosi blucerchiata che da via del Piano, passa per largo U.C. Sampdoria e raggiunge via Casata Centuriona.

Filo. Su invito della Federclubs, il presidente Marco Lanna ha voluto toccare con mano l’avanzamento dei lavori e incontrare alcuni dei volontari impegnati nel progetto, artisti – è proprio il caso di dirlo – prestati da tutte le anime del tifo, organizzato e non. Con lui la moglie e i due figli Mark e Matias, letteralmente rapiti dai numerosi soggetti raffigurati: stemmi, motti ed eroi; storie, vittorie e messaggi d’amore legati tra loro da un filo indissolubile, quello dei colori più belli del mondo.