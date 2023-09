Ecco la New Samp: il management si presenta a squadre e dipendenti

Un primo momento d’incontro, l’occasione per presentarsi e presentare i propri progetti. Nella Sala Proiezione dell’Acquario di Genova gli azionisti di maggioranza dell’U.C. Sampdoria, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, hanno voluto riunire prima squadra maschile, prima squadra femminile e Primavera, staff tecnici, dipendenti e collaboratori per raccontare la loro New Samp.

Cammino. Vision, mission, i valori da seguire e rispettare: i due proprietari hanno tracciato – insieme con il nuovo consigliere d’amministrazione Raffaele Fiorella – il cammino da percorrere uniti per riposizionare il Doria dove merita di stare, per storia, tradizione e tifoseria.