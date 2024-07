Idee per Viaggiare porta gli abbonati blucerchiati in vacanza

In ogni angolo della città… e del mondo. Mentre la campagna abbonamenti procede a gonfie vele, Idee per Viaggiare pensa ai tifosi blucerchiati. Il tour operator con sede a Roma – nuovo back jersey sponsor della Sampdoria -, lancia un’interessante iniziativa per tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2024/25: un buono sconto del valore di 350 euro per prenotare un viaggio tra quelli proposti dal proprio catalogo.

Regolamento. Per usufruire della promozione i sostenitori doriani dovranno compilare il seguente form dove andrà inserito il codice identificativo dell’abbonamento, quindi prenotare un viaggio entro il 30 giugno 2025 per partenze fino al 15 settembre 2025. Si ricorda che l’offerta è nominativa, non cedibile, non cumulabile con altre promozioni in corso e che non sarà possibile utilizzare più di un voucher per la stessa prenotazione.