U.C. Sampdoria e Macron presentano l’away kit 2025/26

A qualche giorno dalla presentazione della nuova home, l’U.C. Sampdoria e Macron svelano anche la seconda maglia per la prossima stagione. Per il design dell’away 2025/26 il Centro Stile Macron ha preso spunto da uno storico edificio della città di Genova, la Cattedrale di San Lorenzo: un luogo di culto davanti al quale è impossibile non rimanere incantati per la maestosità della sua facciata a bande bianche e nere, per la torre campanaria che domina il centro storico e per i minuziosi particolari che ne fanno un vero e proprio gioiello architettonico.

La nuova away 25/26 dell’U.C. Sampdoria è bianca con banda blucerchiata, dettaglio che ritroviamo anche sui bordi manica e nel colletto a V. La maglia ha una grafica a mattoncini, embossata, tono su tono e all over, ispirata ad un dettaglio della facciata della cattedrale di San Lorenzo. Una grafica ulteriormente arricchita dall’utilizzo del tessuto Eco Exalock con lavorazione Jaquard che permette di inserire il disegno direttamente nella trama dando ai tessuti un’estetica particolarmente ricercata, raffinata ed elegante.

Il backneck è personalizzato con etichetta con sfondo a metà blucerchiato e a metà con il disegno grafico presente sulla maglia, lo stemma della Sampdoria, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Nella lunetta nel retrocollo esterno, in stampa sublimata, è presente un dettaglio della banda blucerchiata e, come nella home, sul fondo maglia posteriore è inserito il tape personalizzato con l’immagine del Baciccia.

I pantaloncini sono blu royal con bande blucerchiate sui fianchi, i calzettoni blu royal hanno la banda superiore bianca e la banda blucerchiata nel mezzo.

La maglia ha una vestibilità slim fit e, come tutti i kit prodotti da Macron per i propri club partner, è stata realizzata in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente dal riciclo di plastica post-consumer. Nello specifico il tessuto utilizzato è Eco Exalock e la presenza del pannello posteriore in Eco Micromesh e gli inserti in Eco Mesh assicurano al capo leggerezza e perfetta traspirabilità.

La nuova away insieme agli altri capi di abbigliamento e accessori della linea merchandising realizzati da Macron per l’U.C. Sampdoria, sono disponibili a Samp City, al Macron Sports Hub di Genova, sul sito del club e nello spazio dedicato ai blucerchiati sul sito macron.com.