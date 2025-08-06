Noi siamo noi: giovedì 7 agosto c’è il ‘cambio posto’

Noi siamo noi e lo stiamo dimostrando. Sono infatti già 15.567 gli abbonamenti rinnovati in prelazione, con la Gradinata Sud andata sold out. Un risultato entusiasmante che testimonia una volta di più l’amore dei tifosi doriani per la Sampdoria. Terminata la prima fase, dalle ore 10.00 alle 23.59 di domani, giovedì 7 agosto scatterà la seconda fase della campagna abbonamenti 2024/25, riservata ai titolari di abbonamento a 19 gare 2024/25 che non hanno ancora rinnovato e intendono cambiare posto tra quelli disponibili.

Modalità. Le modalità di acquisto dell’abbonamento alle 19 gare casalinghe del campionato di Serie BKT 2025/26 restano invariate: online, attraverso il circuito Ticketone, al fine di evitare code ma soprattutto di poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna; presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale o a SampCity di via XX Settembre 252r.

Info. Tutte le informazioni necessarie per rinnovare il proprio abbonamento sono disponibili qui.