Serie BKT: info e prezzi biglietti per Südtirol-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che l’F.C. Südtirol ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Südtirol-Sampdoria, gara in programma domenica 31 agosto (ore 19.00) presso lo stadio “Druso” di Bolzano.

Prezzi. Come da determina n.° 34 del 26 agosto 2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Liguria è riservata esclusivamente ai possessori di SampCard. I biglietti saranno acquistabili a partire dalle ore 18:30 di oggi, mercoledì 27 agosto 2025, e fino alle ore 19:00 di sabato 30 agosto 2025 al costo di 17,00 euro esclusi i diritti di prevendita sul circuito Vivaticket (evento: Südtirol-Sampdoria Settore Ospiti, clicca qui).