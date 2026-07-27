Kit 2026/27: le campagne di lancio firmate NoAnswersFound

Rendere onore alla storia e ai tifosi blucerchiati. Le campagne di lancio per i kit home, Samp e Doria dell’anno 2026/27, pensate in occasione degli 80 anni del club, sono state realizzate dallo studio creativo NoAnswersFound.

Il fotografo Emiliano Cabona e il regista Alessandro Puncuh si sono approcciati alla lavorazione con l’idea di accompagnare gli appassionati in un viaggio di ritorno alle origini, commemorando l’unione delle due progenitrici dell’U.C. Sampdoria: la Sampierdarenese e l’Andrea Doria.

Un percorso tra storia e attualità, memoria e novità, reso ancora più speciale dall’utilizzo di pellicola in medio formato per il lato fotografico e di pellicola 16mm per il lato video.

Si ringraziano per la collaborazione: Genova Liguria Film Commission, Palazzo Doria Carcassi, Fondazione Carige, T. Mariotti S.p.A., Club Ippico La Valle, Bar Roma, Chiostro di Santa Maria delle Vigne, campo sportivo “Mauro Morgavi”.