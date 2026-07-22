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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Caterina Montella

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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Caterina Montella

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Caterina Montella, sorella di Vincenzo, ex attaccante e allenatore blucerchiato, commissario tecnico della nazionale turca.

A Vincenzo e alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.

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