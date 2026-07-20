Mia, tua, nostra: come nasce lo spot della campagna abbonamenti

Mia, tua, nostra. Tre parole che cambiano significato a seconda di chi le pronuncia. Ma quando si parla di Sampdoria, finiscono per raccontare la stessa storia.

È da questa idea che nasce la campagna abbonamenti 2026/27. Tre protagonisti, tre generazioni, tre epoche diverse. Ognuno custodisce una Sampdoria personale, fatta di ricordi, emozioni, attese e speranze. C’è chi racconta il primo ingresso al “Ferraris”, chi conserva nella memoria una domenica diventata indimenticabile, chi sogna ancora tutto quello che deve venire.

Tre storie diverse, unite dallo stesso filo invisibile: l’amore per i colori più belli del mondo. Perché la Sampdoria appartiene a ciascuno di noi, nel modo più intimo e autentico. È mia, è tua. Ma soprattutto è nostra.

Il racconto accompagna i protagonisti lungo un percorso fatto di ricordi e presente, fino al momento in cui ogni storia smette di essere individuale e diventa collettiva. Migliaia di sampdoriani si ritrovano infatti insieme sulla strada che porta al “Ferraris”, dove le emozioni personali si fondono in un’unica voce, in un unico coro, in un’unica appartenenza.

Perché è proprio lì, che passato, presente e futuro si incontrano. È lì che le esperienze di chi c’era, di chi c’è e di chi ci sarà continuano a scrivere la stessa storia.

Mia, tua, nostra non è soltanto il claim della campagna. È il modo più autentico per raccontare cosa significa essere sampdoriani. Un sentimento che attraversa le generazioni, supera il tempo e si rinnova ogni volta che il richiamo della Sampdoria riporta tutti nello stesso posto. A casa. A dare forma e voce a questa piccola storia di appartenenza è stato Marco Ponti (@marcopontiofficial), già regista del docufilm La bella stagione, e che un anno fa aveva firmato la campagna abbonamenti 2025/26 Noi siamo noi. Un ringraziamento speciale a Pivio e Aldo De Scalzi, autori della colonna sonora, e al Museo Samp Doria per la collaborazione.