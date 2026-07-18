Ravanelli è blucerchiato: arriva dal Monza a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. Monza i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ravanelli (Trento, 6 gennaio 1997). Il difensore ha sottoscritto un contratto con il club blucerchiato.

Cresciuto calcisticamente nel Calisio Calcio, Ravanelli ha completato il proprio percorso di formazione nei vivai di Mezzocorona, Parma e Sassuolo. Le prime esperienze tra i professionisti arrivano con la maglia del Padova, dove tra il 2017 e il 2019 colleziona presenze in Serie C e Serie B, mettendo in mostra solidità e personalità.

Nel 2019 approda alla Cremonese, club con il quale conquista la promozione in Serie A al termine della stagione 2021/22. L’anno successivo veste la maglia del Frosinone, confermandosi titolare affidabile e contribuendo a una nuova promozione nella massima serie. Tornato a Cremona, è protagonista di altre due stagioni in grigiorosso, culminate con un ulteriore salto in Serie A nel campionato 2024/25.

Un percorso vincente che, con l’ultimo traguardo centrato a Monza nella scorsa stagione, gli ha permesso di festeggiare ben quattro promozioni dalla Serie B alla Serie A nel corso della carriera.

Difensore centrale strutturato, forte nel gioco aereo, attento in marcatura e affidabile nelle due fasi, Ravanelli porta in dote esperienza, leadership e solidità difensiva. Qualità che andranno a rafforzare il reparto arretrato a disposizione di Bernardo Corradi in vista della nuova stagione.