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Mia, tua nostra: già 2.500 abbonamenti rinnovati

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Mia, tua nostra: già 2.500 abbonamenti rinnovati

Mia, tua, nostra ma soprattutto amata. Al primo giorno di vendita in prelazione sono stati infatti rinnovati oltre 2.500 abbonamenti: un risultato straordinario che conferma ancora una volta l’entusiasmo travolgente della Sampdoria.

Online. Molto bene la vendita online: oltre 1.700 tessere sono state infatti acquistate attraverso il circuito Ticketone. Modalità che permette di evitare code ma soprattutto di potersi abbonare ad un prezzo vantaggioso. Buon afflusso anche a Samp City, dove circa 500 tifosi si sono recati immediatamente dopo il lancio ufficiale per confermare il proprio posto allo stadio anche per la stagione sportiva 2025/26.

Info. Tutte le informazioni necessarie per rinnovare il proprio abbonamento sono disponibili qui.

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