U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Casalino: primo contratto e passaggio temporaneo alla Pianese

News

Casalino: primo contratto e passaggio temporaneo alla Pianese

L’U.C. Sampdoria comunica di aver stipulato e sottoscritto il primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Casalino.

Il centrocampista – che si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028 (con opzione fino al 30 giugno 2029) – si trasferisce a titolo temporaneo all’U.S. Pianese.

altre news

Mia, tua nostra: già 2.500 abbonamenti rinnovati

Mia, tua nostra: già 2.500 abbonamenti rinnovati

20 Luglio 2026 Club
Mia, tua, nostra: come nasce lo spot della campagna abbonamenti

Mia, tua, nostra: come nasce lo spot della campagna abbonamenti

20 Luglio 2026 Club
Mia, tua, nostra: la campagna abbonamenti U.C. Sampdoria 2026/27

Mia, tua, nostra: la campagna abbonamenti U.C. Sampdoria 2026/27

20 Luglio 2026 Club
Campagna abbonamenti 2026/27