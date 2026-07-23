U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Modalità accrediti stagionali media e fotografi 2026/27

News

Modalità accrediti stagionali media e fotografi 2026/27

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità e i termini necessari al fine dell’accreditamento stagionale per i media e i fotografi relativo al campionato di Serie BKT 2026/27.

Le domande, corredate di richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento, andranno inoltrate all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di  lunedì 10 agosto 2026, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Alla domanda andranno inoltre allegate una fototessera, una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e un documento d’identità; i fotografi dovranno altresì allegare una copia dell’autorizzazione per l’accesso alle competizioni ufficiali Lega Serie B per la stagione 2025/26.

In base alle normative vigenti non saranno rilasciati accrediti stagionali media ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.

altre news

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Caterina Montella

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Caterina Montella

22 Luglio 2026 Club
Casalino: primo contratto e prestito alla Pianese

Casalino: primo contratto e prestito alla Pianese

21 Luglio 2026 Club
Mia, tua nostra: già 2.500 abbonamenti rinnovati

Mia, tua nostra: già 2.500 abbonamenti rinnovati

20 Luglio 2026 Club
Campagna abbonamenti 2026/27