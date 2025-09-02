Cinti e Ferrara in blucerchiato, Forte e Paratici alla Roma

L’U.C. Sampdoria comunica di aver stipulato e sottoscritto il rispettivo primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Giuseppe Forte e Lorenzo Paratici.

Gli attaccanti si sono legati al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028 e contenstualmente si sono trasferiti all’A.S. Roma a titolo temporaneo con opzione.

Il club comunica di aver acquisito con la medesima formula i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Valerio Cinti (nato a Roma, il 10 giugno 2007) e Francesco Ferrara (nato a Santa Maria Capua a Vetere, Caserta, il 10 marzo 2007).