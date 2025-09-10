Fattore Campo: vince il progetto sociale della Sampdoria

La nuova stagione di Fattore Campo è pronta a partire il 12 settembre ma è tempo di bilanci per quel che riguarda la scorsa annata. L’edizione 2024/25 di BKT Premia ha registrato numeri da record: settimana dopo settimana, il numero di giocatori è cresciuto fino a superare i 10.000 utenti.

È stata proprio la grande passione dei tifosi e la loro partecipazione attiva al concorso – promosso da BKT, title sponsor della Serie B – a spingere le squadre del cuore in cima alla classifica di Fattore Campo. A vincere sono stati i progetti delle città di Genova e Brescia, grazie al contributo dei loro tifosi e cittadini. Primi in classifica, con 51.493 punti raccolti in 25 partite, si sono posizionati i tifosi della città di Brescia. A seguire si sono classificati i tifosi blucerchiati che, con 41.527 punti, hanno portato alla vittoria l’U.C. Sampdoria, e quindi il progetto sociale della città genovese.

Grazie al progetto Fattore Campo e al sostegno di BKT, le due città vincitrici vedranno la riqualificazione di aree sportive dismesse, trasformandole in nuovi spazi dedicati al benessere e all’attività fisica. A Genova prenderanno il via i lavori ai Giardini Buonvicini, un parco multisport nel quartiere di San Teodoro. Qui BKT riqualificherà in particolare un campo da calcetto attualmente in disuso.

Fattore Campo si conferma così un’iniziativa sociale che mette al centro il territorio e le persone, trasformando la passione sportiva in un impatto concreto per la comunità grazie alla realizzazione di nuovi spazi urbani incentivanti a migliorare il benessere fisico e la coesione sociale. Con questa iniziativa BKT rinnova il suo impegno verso le città e i tifosi, premiando il loro entusiasmo e convertendo la loro passione in un gesto tangibile per il futuro del proprio territorio.