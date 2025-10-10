Serie BKT: info e prezzi biglietti per Virtus Entella-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che la Virtus Entella ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Virtus Entella-Sampdoria, gara in programma venerdì 17 ottobre (ore 20.30) presso lo stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari.

Prezzo. I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita, online sul circuito Etes e nelle ricevitorie autorizzate, dalle ore 15.00 di venerdì 10 ottobre fino alle ore 19.00 di giovedì 16 ottobre al presso di 22,00 euro. Non sono previste restrizioni sulla vendita dei biglietti.