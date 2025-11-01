U.C. Sampdoria Sampdoria logo

SampCity chiuso lunedì dalle 10.00 alle 14.00 per manutenzione

L’U.C. Sampdoria informa che SampCity resterà chiuso nella giornata di lunedì 3 novembre 2025 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 per manutenzione straordinaria. Il concept store di via XX Settembre 252 sarà invece regolarmente aperto nel pomeriggio fino alle ore 19.30.

Lombardo nuovo collaboratore tecnico della Sampdoria

2 Novembre 2025 Club
Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Galeone

2 Novembre 2025 Club
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Mantova

29 Ottobre 2025 Club