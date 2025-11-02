U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Lombardo nuovo collaboratore tecnico della Sampdoria

L’U.C. Sampdoria comunica che Attilio Lombardo si unirà allo staff della prima squadra con l’incarico di collaboratore tecnico, integrando così il gruppo di lavoro di mister Angelo Gregucci.

