U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Brunori è blucerchiato: temporaneo dal Palermo

News

Brunori è blucerchiato: temporaneo dal Palermo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Palermo F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Brunori (nato a Macaé, Brasile, il 1° novembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

altre news

Esposito è blucerchiato: temporaneo con obbligo dallo Spezia

Esposito è blucerchiato: temporaneo con obbligo dallo Spezia

4 Gennaio 2026 Club
Pedrola ceduto al Las Palmas a titolo temporaneo con opzione

Pedrola ceduto al Las Palmas a titolo temporaneo con opzione

2 Gennaio 2026 Club
Sampdoria-Reggiana: info ingresso striscioni e apertura cancelli

Sampdoria-Reggiana: info ingresso striscioni e apertura cancelli

26 Dicembre 2025 Club