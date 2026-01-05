U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Begic è blucerchiato: temporaneo con opzione dal Parma

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Parma Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tjas Begić (nato a Isola, Slovenia, il 30 giugno 2003). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026 (30 giugno 2030 in caso di esercizio dell’opzione).

