Cordoglio blucerchiato per la scomparsa del presidente Commisso

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente dell’A.C.F. Fiorentina.

Alla famiglia, al club e ai tifosi viola le più sentite condoglianze da parte della società.

