Serie BKT: info e prezzi biglietti per Catanzaro-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che l’U.S. Catanzaro ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Catanzaro-Sampdoria, gara in programma domenica 25 gennaio (ore 17.15) presso lo stadio “Caravolo” di Catanzaro.

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti (capienza 750 posti) saranno in vendita dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, sino alle ore 19:00 di sabato 24 gennaio 2026 presso i punti vendita del circuito Ticketone di tutta Italia (elenco consultabile qui ) e via web al prezzo di 16,50 euro (+ i diritti di prevendita).

