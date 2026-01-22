U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Malagrida ceduto al Livorno a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’U.S. Livorno i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Malagrida.

