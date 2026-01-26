U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Çuni: risolto l’accordo temporaneo con il Rubin Kazan’

L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente con il F.K. Rubin Kazan’ l’accordo di cessione a titolo temporaneo relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marvin Çuni.

