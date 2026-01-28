U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Conti rinnova: sarà blucerchiato fino al 30 giugno 2030

News

L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Conti.

Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 15 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030.

