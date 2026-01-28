U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Romagnoli ceduto all’Empoli a titolo definitivo

News

Romagnoli ceduto all’Empoli a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Empoli F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Romagnoli.

altre news

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Spezia

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Spezia

27 Gennaio 2026 Club
Çuni: risolto l’accordo temporaneo con il Rubin Kazan’

Çuni: risolto l’accordo temporaneo con il Rubin Kazan’

26 Gennaio 2026 Club
Sampdoria-Spezia: info accrediti media e fotografi

Sampdoria-Spezia: info accrediti media e fotografi

26 Gennaio 2026 Club