U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Benedetti ceduto alla Virtus Entella a titolo definitivo

News

Benedetti ceduto alla Virtus Entella a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Virtus Entella i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Benedetti.

altre news

Di Pardo è blucerchiato: arriva dal Cagliari a titolo definitivo

Di Pardo è blucerchiato: arriva dal Cagliari a titolo definitivo

29 Gennaio 2026 Club
Conti rinnova: sarà blucerchiato fino al 30 giugno 2030

Conti rinnova: sarà blucerchiato fino al 30 giugno 2030

28 Gennaio 2026 Club
Romagnoli ceduto all’Empoli a titolo definitivo

Romagnoli ceduto all’Empoli a titolo definitivo

28 Gennaio 2026 Club