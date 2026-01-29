U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Di Pardo è blucerchiato: arriva dal Cagliari a titolo definitivo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Di Pardo (nato a Rimini il 18 luglio 1999). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.

