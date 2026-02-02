Girelli ceduto a titolo temporaneo alla Casertana

U.C. Sampdoria Sampdoria logo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Casertana F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Girelli.

