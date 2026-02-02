U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Pierini è blucerchiato: temporaneo con opzione dal Sassuolo

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’U.S. Sassuolo Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicholas Pierini (nato a Parma il 6 agosto 1998). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.

