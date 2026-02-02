U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Soleri è blucerchiato: temporaneo con diritto dallo Spezia

News

Soleri è blucerchiato: temporaneo con diritto dallo Spezia

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Soleri (nato a Roma il 19 ottobre 1997). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.

altre news

Bellemo ceduto allo Spezia a titolo temporaneo con opzione

Bellemo ceduto allo Spezia a titolo temporaneo con opzione

2 Febbraio 2026 Club
Sampdoria-Palermo: info accrediti media e fotografi

Sampdoria-Palermo: info accrediti media e fotografi

2 Febbraio 2026 Club
Ioannou si trasferisce al Pafos a titolo definitivo

Ioannou si trasferisce al Pafos a titolo definitivo

31 Gennaio 2026 Club