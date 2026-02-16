U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Mantova-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che il Mantova ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Mantova-Sampdoria, gara in programma sabato 21 febbraio (ore 15:00) presso lo stadio “Martelli-Pata Stadium”.

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti saranno in vendita, ai soli possessori di SAMPCARD, dalle ore 10:00 di lunedì 16 febbraio 2026, sino alle ore 19:00 di venerdì 20 febbraio 2026 presso i punti vendita del circuito Ticketone di tutta Italia (elenco consultabile qui ) e via web al prezzo di 25 euro (+ i diritti di prevendita).

