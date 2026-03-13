U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Carrarese-Sampdoria

News

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Carrarese-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che la Carrarese Calcio ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Carrarese-Sampdoria, gara in programma mercoledì 18 marzo (ore 20:00) presso lo stadio “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.

Settore Ospiti. I biglietti relativi alla Curva Sud saranno in vendita a partire dalle ore 13:00 di venerdì 13 marzo 2026, sino alle ore 19:00 di martedì 17 marzo 2026 attraverso il circuito Ticketone (ricevitorie autorizzate sul territorio nazionale e online) al prezzo di 20,00 euro (più i diritti di prevendita) per i soli possessori di Sampcard (clicca qui per info sottoscrizione). I tagliandi per la Curva Sud non saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda pertanto di non recarsi a Carrara se sprovvisti di biglietto.

altre news

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Enrica Bonaccorti

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Enrica Bonaccorti

12 Marzo 2026 Club
U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 10 marzo 2026

U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 10 marzo 2026

10 Marzo 2026 Club
Un derby per l’ambiente: la Sampdoria con COREPLA e AMIU Genova

Un derby per l’ambiente: la Sampdoria con COREPLA e AMIU Genova

10 Marzo 2026 Club