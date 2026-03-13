Serie BKT: info e prezzi biglietti per Carrarese-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che la Carrarese Calcio ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Carrarese-Sampdoria, gara in programma mercoledì 18 marzo (ore 20:00) presso lo stadio “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.

Settore Ospiti. I biglietti relativi alla Curva Sud saranno in vendita a partire dalle ore 13:00 di venerdì 13 marzo 2026, sino alle ore 19:00 di martedì 17 marzo 2026 attraverso il circuito Ticketone (ricevitorie autorizzate sul territorio nazionale e online) al prezzo di 20,00 euro (più i diritti di prevendita) per i soli possessori di Sampcard (clicca qui per info sottoscrizione). I tagliandi per la Curva Sud non saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda pertanto di non recarsi a Carrara se sprovvisti di biglietto.