Serie BKT: info e prezzi biglietti per Pescara-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che il Pescara ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Pescara-Sampdoria, gara in programma sabato 11 aprile 2026 (ore 15.00) allo stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” di Pescara.

Settore Ospiti. I biglietti relativi al Settore Ospiti (capienza 741 posti) saranno in vendita a partire dalle ore 17:00 di martedì 7 aprile 2026, sino alle ore 19:00 di sabato 10 aprile 2026 attraverso il circuito Ciaotickets (ricevitorie autorizzate sul territorio nazionale e online) al prezzo di 16,00 euro (oltre commissioni) per i residenti in Liguria solo se possessori di Sampcard (clicca qui per info sottoscrizione). I tagliandi per la Settore Ospiti non saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda pertanto di non recarsi a Pescara se sprovvisti di biglietto (stampato in formato cartaceo anche se acquistato online).

Viabilità. Per i tifosi ospiti è prevista l’uscita obbligatoria al casello Pescara Sud-Francavilla, quindi seguire la segnaletica e le indicazioni delle forze dell’ordine verso il settore dello stadio dedicato.