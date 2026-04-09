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Pescara-Sampdoria: Settore Ospiti aperto ai residenti fuori Liguria

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Pescara-Sampdoria: Settore Ospiti aperto ai residenti fuori Liguria

In vista della sfida Pescara-Sampdoria, in programma sabato (ore 15.00), l’U.C. Sampdoria comunica che il Pescara Calcio, a seguito del GOS tenutosi in data odierna, giovedì, con la Questura di Pescara, metterà in vendità a partire dalle ore 11.30 i tagliandi per il Settore Ospiti dello stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” anche per i residenti fuori Liguria, muniti di Sampcard.

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