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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Monza

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Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Monza

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Monza, gara valida quale 35.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26 e in programma venerdì 17 aprile 2026 p.v. alle ore 20.30, allo stadio “Ferraris” di Genova. Prezzi speciali per i settori Distinti e Gradinata Nord. Clicca qui per tutte le specifiche.

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