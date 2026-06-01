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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Oikonomou

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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Oikonomou

Si è spento a soli 33 anni, in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 23 maggio, Marios Oikonomou, ex difensore, tesserato per la Sampdoria nella stagione 2022/23.

Nato a Giannina (Grecia) il 6 ottobre 1992 e arrivato in blucerchiato da svincolato dopo le precedenti esperienze in Italia con le maglie di Cagliari, Bologna, SPAL e Bari, Oikonomou disputò 6 presenze in Serie A da febbraio a maggio 2023, prima di rientrare in patria al Panaitōlikos.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.

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