U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Lanzoni

News

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Lanzoni

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la morte di Paolo Lanzoni, scomparso a Genova all’età di 72 anni.

Alla famiglia del professionista genovese – già nel Consiglio di Amministrazione blucerchiato in due diverse occasioni sotto la presidenza Garrone, Riccardo nel 2002 ed Edoardo nel 2013 – vanno le più sentite condoglianze da parte della società.

altre news

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Oikonomou

Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Oikonomou

1 Giugno 2026 Club
U.C. Sampdoria: interrotti i rapporti con Mancini e Invernizzi

U.C. Sampdoria: interrotti i rapporti con Mancini e Invernizzi

29 Maggio 2026 Club
U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 29 maggio 2026

U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 29 maggio 2026

29 Maggio 2026 Club