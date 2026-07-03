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Narro si trasferisce all’Hércules a titolo temporaneo con opzione

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Narro si trasferisce all’Hércules a titolo temporaneo con opzione

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto a condizione all’Hércules de Alicante C.F. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Narro.

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