GreenGraffiti: gli 80 anni della Sampdoria nelle strade di Genova

Un messaggio che appare all’improvviso sul marciapiede, un QR code da inquadrare e una sorpresa da scoprire. In occasione dell’avvicinamento alla stagione sportiva 2026/27, quella che celebrerà gli 80 anni della Sampdoria, ecco una speciale campagna di comunicazione e marketing realizzata in collaborazione con GreenGraffiti.

Impatto. L’iniziativa porterà il racconto della storia blucerchiata direttamente nelle strade di Genova attraverso una forma di comunicazione innovativa, sostenibile e ad alto impatto visivo. I GreenGraffiti trasformano infatti marciapiedi e piazze in spazi di comunicazione non convenzionali, capaci di attirare l’attenzione dei passanti e generare curiosità, coinvolgimento e condivisione. I messaggi vengono realizzati mediante una tecnica brevettata che utilizza stencil e una speciale miscela a basso impatto ambientale, con la fase di pulizia affidata esclusivamente all’uso di acqua.

Storia. I GreenGraffiti blucerchiati animeranno i punti più frequentati della città con il claim Ogni forma ha una storia. Componila con noi. Attraverso il QR code, tifosi e cittadini accederanno a una landing page dedicata all’80° anniversario blucerchiato, con il logo speciale che accompagnerà quello istituzionale per tutto l’arco della stagione 2026/27. Un percorso diffuso che accompagnerà il club verso una stagione storica da vivere e celebrare insieme.